Владимир Ярославский, который вместе с Ольгой Мартыновской и Эктором Хименесом-Браво является судьей шоу "Мастер Шеф", поделился улучшенным рецептом популярного блюда.

На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить деруны, чтобы они были тоненькими и хрустящими. Благодаря добавлению лука и сметаны они получатся ароматными и нежными.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (в расчете на большую тарелку дерунов):

480 г очищенного картофеля (лучше выбирать желтые сорта картофеля)

90 г очищенного лука

1 яйцо

60 г сметаны (по желанию можно чуть больше)

50 г муки (2 ст. ложки)

соль по вкусу

растительное масло для жарки

Лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перебивает блендером в состояние пюре. Картошку можно либо вручную натереть на мелкой терке, либо можно также измельчить кутером в мелкую текстуру.

Смешиваем измельченный картофель и лук со сметаной, мукой и солью.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский объяснил, что не стоит волноваться, если ваша смесь жидковатая и выделяет немного сока - это нормально.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем ложкой тоненькие драники и жарим их на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки. При этом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует не добавлять сразу много масла, лучше подливать его при необходимости, так корочка будет лучше.

Лучше использовать картофельную смесь сразу, не оставлять на потом, потому что она не очень хорошо сохраняется. Есть деруны нужно горячими.

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