Данное направление может быть активно использовано в любое время года, включая осень.

Важное направление продвижения украинских вооруженных сил (ВСУ) уже определено и находится в активной стадии развертывания. Как рассказал военный эксперт Роман Свитан, фронтовая линия была успешно преодолена, и в настоящее время происходит постепенное расширение плацдарма в районе Новопрокоповки и Работино, что свидетельствует о позитивной динамике.

Следующим этапом будет стратегическое направление, которое уже установлено. Вооруженные силы будут направлены в эту зону.

"Данное направление может быть активно использовано в любое время года, включая осень, зиму и весну, независимо от погодных условий. В течение осенне-зимних месяцев войска могут передвигаться без больших трудностей. Кроме того, чем ближе к Азовскому побережью, тем более благоприятные условия для передвижения техники, так как грунт в этой зоне быстрее впитывает воду" - заявил эксперт.

Аналитик также прогнозирует, что при условии получения обещанного оборудования Украина сможет достичь береговой линии Азовского моря этой зимой.

Также эксперт рассказал, на южном фланге Бахмута продолжаются интенсивные бои, и силы обороны настойчиво стремятся укрепить свои позиции в районе разрушенной железной дороги, которая ведет из Бахмута в Горловку. Железнодорожная магистраль была серьезно повреждена в результате ожесточенных столкновений и артиллерийских атак.

Однако противник пытается использовать это место в качестве удобной оборонительной линии, поэтому наши силы обороны активно работают над тем, чтобы предотвратить его захват.

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