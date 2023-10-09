Получена информация о частичных успехах наших военных в районе Андреевки. Украинские защитники успешно отражают атаки российских захватчиков. За последние сутки, в ходе семи боевых столкновений, было ликвидировано 132 оккупанта, о чем высказался Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный летчик.

"Наступательная операция на юге Бахмута продолжается. Важно отметить, что наши войска добились частичных успехов вблизи населенного пункта Андреевка. Несмотря на активное сопротивление противника, который пытается вернуть свои потерянные позиции, включая Андреевку и Клещеевку, ему это не удалось" - делится эксперт.

Он напомнил также, что сообщалось о закреплении украинских войск на Мелитопольском направлении. За последнее время Вооруженные Силы Украины успешно ликвидировали более 240 российских оккупантов, взяли в плен две группы противника, уничтожили значительное количество вражеской техники и разрушили важные объекты, вредя противнику.

Эксперт добавил, последние сообщения свидетельствуют о том, что Россия активно проводит процесс перебазировки части своего Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Однако перед российскими военными встала серьезная дилемма.

Существует вероятность, что бухта Новороссийска, куда направляются корабли, может оказаться недостаточно вместительной для всех них.

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