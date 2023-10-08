Наши вооруженные силы также успешно уничтожили один важный объект врага, поделился военный эксперт.

Украинские защитники укрепляют свои позиции на Мелитопольском направлении и активно проводят разминирование и разведку в районе. В течение последних суток российские вооруженные силы нанесли 11 авиационных ударов, о чем детальнее рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Утром в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о неудачных атаках оккупантов в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Тем не менее, наши военные добились частичного успеха северо-восточнее Андреевки в Донецкой области" - делится эксперт.

Наши вооруженные силы также успешно уничтожили один важный объект врага. Общие потери противника составили 241 человека, при этом 2 российских оккупанта сдались в плен.

Также эксперт рассказал, в Донецкой области наносят врагу потери в живой силе и техники и закрепляются на достигнутых рубежах. На рубеже Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка есть участки, где наши силы обороны Украины перешли железную дорогу. На южной окраине Бахмута мы тоже перешли железную дорогу.

В районе Андреевки противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

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