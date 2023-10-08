Оккупанты рассчитывают информационно закрыть так называемое "ЛНР" и, в перспективе, закрепиться на левом берегу реки Оскол. Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Прошлым летом мы уже могли видеть фальстарт сего мероприятия, когда поочерёдно провалив наступление на Лиман, затем на Боровую, был окончательно провален и бросок на Купянск, который российская пропаганда авансом прозвала "вторым Бахмутом". После провала летней компании, РОВ взяли условную паузу, нагнали в Луганскую область новые расходники "Шторм-Z", а так же перетянули 25 ОВА", — пишет эксперт.

По его словам, сейчас можно наблюдать первую активизацию по Лимано-Купянской оси, в частности, в районе Макеевки.

Александр Коваленко отметил, что хоть цифры о количестве личного состава и техники оккупантов Лимано-Купянской оси и звучат громко, но в рамках наступления они бесполезны, поскольку по количеству и комплектации, это больше оборонного типа масса, чем наступательного.

"Результат? А результат прост - летнее наступление РОВ провалилось, а сами подразделения понесли серьёзные потери. От 26 ТП осталась рота. Причём случилось это с ним уже во второй раз. 47-я ТД утратила боеспособность. Аналогично с 90-й ТД - пришлось откачивать. 41-й ОВА понадобилось восстановление. Но авантюристы в лампасах решили попробовать силы во второй раз. Причём избрали для этого не самое благоприятное время как для местности", — добавил военный обозреватель.

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