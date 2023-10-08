Внезапная атака организации ХАМАС на Израиль с утра 7 октября создала напряженную обстановку, схожую с той, что была в момент вторжения российских войск в Украину. Военный аналитик Олег Жданов считает, что есть определенная схожесть ситуаций.

Параллельно ракетным атакам боевики ХАМАС прорвали разделительный забор и проникли с сектора Газа в израильские приграничные поселения. Это создало хаос и страх среди мирных жителей и привело к сражениям с израильскими военными. Эксперт подчеркивает, что методы, применяемые боевиками, напоминают тактику, использованную российскими войсками при вторжении в Украину.

"Они осуществляют геноцид и демонстрируют особую жестокость, транслируя это онлайн в сети для максимального психологического воздействия на жителей Израиля. Боевики открывают огонь по проезжающим машинам, атакуют мирных граждан, вторгаются в жилые дома и убивают женщин, детей и пожилых людей, фиксируя все на видео" - делится эксперт.

Также эксперт рассказал, оккупанты могут попробовать начать наступательную операцию на рубеже Кременная-Сватово, имеет значение и Лиманское направление. Там силы обороны отразили четыре атаки врага, в районе Луганского фронта оккупанты пытаются возобновить инициативу.

Оккупанты проводили попытки провести разведку боем с нашей обороной. Может быть похожая ситуация в направлении Бахмута.

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