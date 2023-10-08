Террористическая атака ХАМАС в Израиле имела не только военные цели, но и масштабный информационный функционал.

Ряд информационных ресурсов, в первую очередь российских, активно пытаются приплести к войне ХАМАС и Израиля Украину. Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Во-первых, распространялись сообщения о применении не свойственных ХАМАС средств - тех же дронов - с подчёркиванием “по опыту в Украине”. Таким образом пропагандисты придавали этим атакам украинский окрас, пытаясь в контексте трагедии дискредитирвать само слово “Украина”.

Во-вторых, эксперт отметил, что некоторое время спустя по российским площадкам так же стали распространятся разного рода видео с “благодарностью” от ХАМАС Украине за передачу средств поражения, в частности – РПГ-7.

"И действительно, есть факты поражения танков «Мerkava Mk.4» тандемными кумулятивными выстрелами ПГ-7ВР "Резюме". Только есть нюанс. На практически всех видео террористы вооружены иранскими 73-мм PG-7T", — подчеркнул Александр Коваленко.

Военный обозреватель добавил, что россия воспользовалась террором ХАМАС в Израиле, чтобы дискредитировать Украину.

"Через продажные СМИ уже запускается нарратив о том, что это военная помощь Украине ослабила США, которые стали меньше помогать Израилю, следствием чего и стал этот массовый террор", — объяснил эксперт.

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