Украинцы 32 года вместо того, чтобы заниматься действительно важными вещами провели в спорах на тему языкового вопроса.

Об этом заявил политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает.

"Мы 32 года провели в срачах, которые не позволяли нам сконцентрировать усилия и ресурсную базу на то, чтобы решать то, что действительно необходимо и важно людям. Вот поэтому пора эти вопросы вывести с повестки дня навсегда. И это будет признак новой Украины. Вот когда прекратятся срачи, когда исчезнут все эти паразиты, когда мы перестанем определять, кто более правильный, а кто менее правильный, тогда и появится новая Украина", - говорит Юрий Романенко.

Разделение украинцев по любому признаку – это манипуляция, которую сюда внедрил Кремль, а наши политики разыграли эту карту с обеих сторон, потому что им было удобно раскалывать наше "население" для достижения своих целей на выборах (которые для них являются источником огромной коррупции). Суть заключается в том, чтобы продвигать свои интересы, пока люди разъединены между собой из-за выдуманных проблем, которые придумывают в стороне. Идея "разделения" применяется не только на востоке страны, но и на западе. Например, если узнать о настроениях и русинском языке, то это вызовет некоторые вопросы. Говорить о том, что некоторые из наших "граждан" хотят жить не уезжая в соседние страны "на востоке", но не упоминать, что некоторые из наших "граждан" также хотят жить здесь, не уезжая в соседние страны "на западе", - это нечестно искажает ситуацию.

Также Politeka пишет, из каких двух областей Украины путин скоро выведет войска

Узнайте, где армия России пошла в жесткое наступление

Прочтите, когда в России закончатся деньги на войну