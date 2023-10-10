Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась своим рецептом приготовления универсального теста для вареников, который подходит для разнообразных начинок. Этот рецепт создает упругое тесто, которое легко замораживать и не трескается при приготовлении, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.

Ингредиенты:

500 г муки высшего сорта;

500 г муки Semola, которая обычно используется для приготовления пасты;

700 мл кипятка;

50 мл растительного масла;

12 г соли.

Пошаговая инструкция:

В большой миске объедините оба вида муки. Затем добавьте кипяток и растительное масло, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. Вам нужно добиться текстуры теста, которая будет эластичной, но не слишком мягкой. Для начала, добавьте 600 мл кипятка сразу и аккуратно перемешайте. Постепенно добавляйте оставшийся кипяток по мере необходимости, чтобы достичь желаемой консистенции, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.

В конце добавьте соль и хорошо перемешайте, чтобы она равномерно распределилась по тесту.

"Мастер Шеф" Мартыновска советует, заверните получившееся тесто в пищевую пленку и оставьте его в холодильнике до полного остывания.

Этот рецепт создает тесто, которое легко обрабатывать, не рассыпается при раскатывании и не трескается при замораживании, что делает его отличным выбором для приготовления разнообразных вареников, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновска.

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