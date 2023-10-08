На видео двое крепких военных жестоко избивают людей. А еще трое мужчин стоят со стороны и спокойно на это смотрят.

Авторы видео, которое выложили в Instagram, утверждают, что "воспитательную работу" проводят в территориальном центре комплектования Тернополя и что такая история типична для этого заведения.

На кадрах видно, что люди лежат на кроватях. Военные наносят им сильные удары кулаками по телу. Слышны крики и нецензурная брань.

В комментариях украинцы смущены таким поведением сотрудников ТЦК.

"Ну сколько можно!? Пока без проверки от психологов будут допускать к работе с людьми советских царьков и пупов земли?! Каждого из ТЦК нужно жестко проверять, и кто не служил – на фронт (у меня в районе ни один из них там не был) ";

"И как вы хотите чтобы после такого люди шли воевать как здесь от своих такое отношение!";

"От всех амбалов на первую линию отправить какого хера они сидят ж*пы греют. Многовато на пригретом месте а времени сидят. Власть непонятную почувствовали. Хотя прав никаких не имеют на такое";

"Ой там я вижу вообще ничего не меняется помню как меня в 2020 на срочную службу призывали такие же пидерасы. Мазаные кабаны позор нации", - пишут украинцы в комментариях.

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