На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" представил свой рецепт вкусной и аппетитной шаурмы, который он щедро поделился с поклонниками.
"Вот для вас рецепт шаурмы, которую можно легко приготовить в домашних условиях. Относитесь к шаурме не только как к удовольствию, но и как к полезному и сбалансированному блюду", - поделился "Мастер Шеф", предложив развеять миф о вредной еде.
Ингредиенты:
- 200 граммов куриного бедра;
- 1 шт. лаваша;
- 1 грамм копченой паприки;
- 1 грамм кумина;
- 3 грамма чеснока;
- 1 грамм фенхеля;
- 1 грамм зиры;
- 300 мл греческого йогурта;
- 5 граммов укропа;
- 15 граммов соленых огурцов;
- Подсолнечное масло;
- 30 граммов томата;
- 15 граммов синего лука;
- 30-50 граммов салата айсберг.
Пошаговое приготовление:
Готовим соус: мелко измельчаем кумин, фенхель и зиру, затем добавляем нарезанные соленые огурцы, укроп и греческий йогурт. Хорошо перемешиваем, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Бедро куриное приправляем копченой паприкой и перцем, затем поливаем подсолнечным маслом и греческим йогуртом. Добавляем чеснок и тщательно перемешиваем.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, обжариваем курицу до золотистой корки, после чего нарезаем ее на кусочки.
На лаваш выкладываем приготовленный соус с огурцами, айсберг, ломтики синего лука и томата, а также немного кинзы. Посыпаем солью и перцем, затем добавляем нарезанное мясо. Все поливаем соусом и украшаем еще немного салата айсберг, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Заворачиваем шаурму и обжариваем ее на сковороде-гриле до золотистой корки, также добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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