Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом не только вкусной, но и полезной шаурмы.

На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" представил свой рецепт вкусной и аппетитной шаурмы, который он щедро поделился с поклонниками.

"Вот для вас рецепт шаурмы, которую можно легко приготовить в домашних условиях. Относитесь к шаурме не только как к удовольствию, но и как к полезному и сбалансированному блюду", - поделился "Мастер Шеф", предложив развеять миф о вредной еде.

Ингредиенты:

200 граммов куриного бедра;

1 шт. лаваша;

1 грамм копченой паприки;

1 грамм кумина;

3 грамма чеснока;

1 грамм фенхеля;

1 грамм зиры;

300 мл греческого йогурта;

5 граммов укропа;

15 граммов соленых огурцов;

Подсолнечное масло;

30 граммов томата;

15 граммов синего лука;

30-50 граммов салата айсберг.

Пошаговое приготовление:

Готовим соус: мелко измельчаем кумин, фенхель и зиру, затем добавляем нарезанные соленые огурцы, укроп и греческий йогурт. Хорошо перемешиваем, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Бедро куриное приправляем копченой паприкой и перцем, затем поливаем подсолнечным маслом и греческим йогуртом. Добавляем чеснок и тщательно перемешиваем.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, обжариваем курицу до золотистой корки, после чего нарезаем ее на кусочки.

На лаваш выкладываем приготовленный соус с огурцами, айсберг, ломтики синего лука и томата, а также немного кинзы. Посыпаем солью и перцем, затем добавляем нарезанное мясо. Все поливаем соусом и украшаем еще немного салата айсберг, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Заворачиваем шаурму и обжариваем ее на сковороде-гриле до золотистой корки, также добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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