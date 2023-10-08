Крымский мост Вооруженные силы Украины могут уничтожить и к концу этого года, однако, скорее всего это произойдет весной или летом следующего года. Это связано с выборами в США и поставками Украине дальнобойных ракет.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Арти Грин.

По его словам, такие операции, как уничтожение Крымского моста, должны проводится в наиболее подходящее время и когда это будет иметь наибольший эффект.

"Поэтому мы как бы не спешим туда посылать средства, которые могут его уничтожить. И, возможно, накладывается еще американская история. Видите, они нам не дают ATACMS, которые, очевидно, могли бы развалить этот мост практически сразу после получения. Storm Shadow туда, судя по всему, не дотягивает, а ATACMS с кассетный, у них и дальность снята, и как бы кассетный боеприпас не предназначен для этого", - говорит Арти Грин.

По словам эксперта, у Украины, впрочем, есть и свои средства для уничтожения Крымского моста, такие как "Гром" или "Нептун". Однако, скорее всего, будут ожидаться поставки именно американского вооружения нужной дальности поражения.

"У меня есть такое подозрение, что весной американская администрация снимет массу ограничений с поставки нам вооружений, потому что на кону будут уже выборы в Америке. И очевидно действующая администрация хотела бы иметь ощутимый успех на украинском фронте до своих выборов. Это, ну будем так говорить, летом вот им – американской администрации – идеально, если мы победим летом. Ну вот у меня порой складывается впечатление, что они до лета нас и тянут, дозируют и оружие, и средства дальнего поражения", - поделился мыслями Арти Грин.

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