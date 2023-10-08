Последние сообщения свидетельствуют о том, что Россия активно проводит процесс перебазировки части своего Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Однако перед российскими военными встала серьезная дилемма, подметил Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный летчик.
Существует вероятность, что бухта Новороссийска, куда направляются корабли, может оказаться недостаточно вместительной для всех них.
"Российская сторона вынуждена была принимать такие решения из-за активной деятельности украинских спецслужб, которая включала в себя успешные атаки морскими дронами и ракетами. Эти действия не остались без ответа со стороны украинских сил" - делится эксперт.
Роман Свитан отметил, после разрыва зернового соглашения украинские спецслужбы и вооруженные силы активно начали разрабатывать и выполнять операции по уничтожению российского Черноморского флота.
Такая эффективная стратегия стала серьезной угрозой для российских властей, и они были вынуждены пересмотреть планы и перебросить часть флота в Новороссийск.
Тем не менее, у российских военных возникли серьезные проблемы, так как бухта Новороссийска ограничена по размерам и может вместить только часть Черноморского флота.
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