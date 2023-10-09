Художница создала большую картину для скандального блоггера Анны Алхим и попала в неприятную историю.

Известная украинская художница Соня Морозюк, чьи картины стали очень популярны среди звезд и в киевском социуме, оказалась в центре языкового скандала. Об этом стало известно благодаря информации из Telegram-канала Вани Рассела "Шоу-бизнес".

Соня создает картины, муралы и сотрудничает с украинскими брендами. Но она часто выполняет индивидуальные заказы для известных украинских звезд.

Недавно художница создала большую картину для блоггера Анны Алхим, которая публично заявила, что не планирует переходить на украинский язык и не стесняется этого.

Соня решила подарить блоггерке картину, на которой была опубликована фраза "Жизнь одна" на русском языке. Художница использовала свой неповторимый стиль и раскрасила эту фразу в разных цветах. Но после того, как она выложила снимок своего шедевра в Instagram, получила несколько критических комментариев, поняла, что это может вызвать неблагоприятную реакцию общественности и удалила пост с русскоязычной картиной.

Также Морозюк попросила сделать и Алхим, поскольку такие картины могут взорвать репутацию художницы.

Однако сохранить скриншоты всех этих постов и историй в Instagram успел Ваня Рассел, музыкальный критик, ведущий и член жюри премии YUNA, владеющий собственным Telegram-каналом, посвященным шоу-бизнесу.

Именно он в своем сообщении обратился к художнице и раскрыл ситуацию с русскоязычными картинами, созданными Морозюком.

"Соня Морозюк – это та самая искусственно распиаренная художница – которая продает свои надписи (картины) за 10К$ – сделала подарок русскоязычной блоггерке – Анне Алхим!". Она подарила картину, которую расписала по-русски… Конечно, когда это увидели - Соня резко проснулась и удалила публикацию и попросила Алхим убрать сториз. Соня, а как же ценности?”, – написал Ваня Рассел.

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