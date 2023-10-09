Известная украинская художница Соня Морозюк, чьи картины стали очень популярны среди звезд и в киевском социуме, оказалась в центре языкового скандала. Об этом стало известно благодаря информации из Telegram-канала Вани Рассела "Шоу-бизнес".

Соня создает картины, муралы и сотрудничает с украинскими брендами. Но она часто выполняет индивидуальные заказы для известных украинских звезд.

скандал с художницей

Недавно художница создала большую картину для блоггера Анны Алхим, которая публично заявила, что не планирует переходить на украинский язык и не стесняется этого.

Соня решила подарить блоггерке картину, на которой была опубликована фраза "Жизнь одна" на русском языке. Художница использовала свой неповторимый стиль и раскрасила эту фразу в разных цветах. Но после того, как она выложила снимок своего шедевра в Instagram, получила несколько критических комментариев, поняла, что это может вызвать неблагоприятную реакцию общественности и удалила пост с русскоязычной картиной.

Также Морозюк попросила сделать и Алхим, поскольку такие картины могут взорвать репутацию художницы.

скандал с художницей

Однако сохранить скриншоты всех этих постов и историй в Instagram успел Ваня Рассел, музыкальный критик, ведущий и член жюри премии YUNA, владеющий собственным Telegram-каналом, посвященным шоу-бизнесу.

Именно он в своем сообщении обратился к художнице и раскрыл ситуацию с русскоязычными картинами, созданными Морозюком.

"Соня Морозюк – это та самая искусственно распиаренная художница – которая продает свои надписи (картины) за 10К$ – сделала подарок русскоязычной блоггерке – Анне Алхим!". Она подарила картину, которую расписала по-русски… Конечно, когда это увидели - Соня резко проснулась и удалила публикацию и попросила Алхим убрать сториз. Соня, а как же ценности?”, – написал Ваня Рассел.

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