За совершение указанного преступления подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Национальная полиция раскрыла группу лиц, которые предоставляли фальшивые документы и консультировали мужчин призывного возраста с целью незаконного пересечения границы.

По данным правоохранителей, одной из схем было изготовление поддельных свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, поскольку наличие трех или более детей, не достигших 18-летнего возраста, предоставляло мужчине право беспрепятственного выезда за пределы Украины.

Злоумышленники потребовали до десяти тысяч долларов за свои услуги.

В составе группы были киевлянин, который занимался поиском и инструктажем "клиентов" среди подлежащих мобилизации, и житель Львовской области, который производил фальшивые документы и организовывал сопровождение уклоняющих через государственную границу.

Один из фигурантов был задержан Службой безопасности Украины в Киеве и Киевской области в августе этого года.

Подозреваемому сообщили о подозрении в содействии незаконному пересечению границы путем предоставления средств, советов и указаний в пользу группы лиц, действовавших по корыстным мотивам (согласно статье 332 часть 3 Уголовного кодекса Украины). В октябре был задержан и второй организатор преступной схемы.

За совершение указанного преступления подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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