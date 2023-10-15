Священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир Долгих покинул Украину и перешел на территорию российской федерации. Ранее он проживал в столице Украины, где преподавал в Киевской духовной академии и семинарии УПЦ МП.

Сообщение о его бегстве в Москву появилось в сентябре 2023 года и это заявление сделали пропагандисты российской федерации, Сергей Комаров и Елена Юферева. Они выразили обеспокоенность по поводу "потребности батюшки в помощи".

По информации этих пропагандистов, священнослужитель уехал из Украины вместе со своей семьей, включая одного ребенка. О том, как он смог покинуть Украину во время военного положения, пока нет подробных сведений. Протоиерей Владимир Долгих является кандидатом богословия и работал преподавателем в Киевской духовной академии. В 2018 году он также работал в "военном" отделе УПЦ МП.

Владимир Долгих ранее публиковал многие статьи в религиозных изданиях, связанных с Московским патриархатом Украинской православной церкви. Его служба в одном из храмов на Позняках была также заметна. Интересной деталью является то, что тексты Владимира Долгих продолжают публиковаться на украинском портале "Православная жизнь" УПЦ МП, даже после его бегства в россию. Тексты полны пропаганды и лжи.

Источник: Обозреватель.

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