Сегодня, 9 октября, наши предки весь день молились Иоанну Богослову о здравии и благополучии.

Иоанн был учеником Христовым, благодаря ему, вместе со святым Петром, на Тайной вечере Господь раскрыл имя предателя.

Также Иоанн был единственным из апостолов, кто находился возле креста Господня.

Издавна было принято в домах зажигать печь и всей семьей греться, а также готовить еду для всех в доме.

На улицу после 21:00 пытались не выходить, потому что все накопленные блага улетучатся.

Существуют такие запреты 9 октября, сегодня, как и в другой православный праздник, запрещено ругаться, потому что можно накликать беду.

Помимо этого, церковь запрещает выходить на улицу пьяным, ведь раньше верили, что в нетрезвом состоянии человек не сможет противостоять нечисти и она легко затянет его в омут проблем.

Важно следить за приметами 9 октября, например, сколько увидели на небе аистов - столько хороших новостей и будет.

Если листья с вишни уже упали все - значит скоро наступит зима, а если солнце скрылось за тучами - это к дождю. Сегодня пошел дождь со снегом - январь окажется теплым.

Источник: Униан.

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