Департамент социальной политики исполкома Криворожского горсовета разыскивает поставщика, который обеспечит 120 тысяч банок сгущенки для сборки продуктовых наборов. Общая сумма расходов на эту закупку составляет 5,16 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

В результате проведенного тендера должностные лица заключили соглашение с днепровской компанией ООО "Край-МК" на сумму 4,66 миллиона гривен. Стоит отметить, что в этом тендере было всего два участника, и Департамент социальной политики избрал фирму, предложившую более высокую цену. Согласно соглашению, компания должна была поставить продукцию до 1 октября.

Зафиксирована еще одна подобная закупка в сентябре, где также нужно было приобрести 120 тысяч банок сгущенки по ориентировочной стоимости 5,16 миллионов гривен, но на этот раз до 31 октября. В этом тендере приняли участие пять участников. В отличие от предыдущего тендера, чиновники отклонили более дешевые предложения, включая ООО "Край-МК", и избрали победителем ООО "Спарта 2015" из Кривого Рога.

Заказчик также внес изменения в соглашение, продлив срок поставки до 31 октября.

Следует отметить, что производителем, который производит это сгущенку, является ЧП "Мадеса", а адрес производственных мощностей находится в Донецкой области, город Константиновка. Офис компании-производителя, согласно аналитической платформе YouControl, переехал из Днепра в Каменский 14 марта 2023 года. Однако этот производитель не реализует свою продукцию через систему Прозорро.

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