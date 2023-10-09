Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила попробовать приготовить домашнюю соленую карамель. Этот рецепт от телеведущей Татьяны Литвиновой не только быстр, но и весьма вкусен.

Ингредиенты для соленой карамели: сахар (200 г), вода (60 мл), сливочное масло (30 г), сливки 30% (120 мл), соль (0,5 ч. л.).

Приготовление: Шаг 1: Возьмите глубокую кастрюлю, разместите ее на плите и включите средний огонь. Добавьте сахар и воду, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Шаг 2: На слабом огне разогрейте сливки.

Шаг 3: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, как только карамель станет темной, добавьте сливочное масло и разогретые сливки. Затем активно помешивайте, пока смесь не приобретет насыщенный темный цвет.

Шаг 4: Снимите с огня, дайте остыть в течение 1-2 минут и добавьте немного соли, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

С этой соленой карамелью вы можете поливать свои десерты или использовать ее для создания вкусных ирисок также советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.