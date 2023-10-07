Харьковчанку Елену Зайцеву осудили на 10 лет тюрьмы за трагическое ДТП, наказание она отбывает в Днепропетровской области.

Авария произошла 18 октября 2017 года, в тот день погибли шесть человек, также были и пострадавшие, которых госпитализировали в больницу.

Зайцева получила 10 лет тюрьмы, однако, стало известно, что она отказалась от права на досрочное освобождение.

Известно, что Зайцева написала заявление об отказе от льготы, которое могло бы дать ей право на досрочное освобождение.

Предполагается, что Зайцева могла сделать это намеренно, ведь суд часто отказывает заключенным, которые первый раз просят о досрочном освобождении.

Таким образом, Зайцева могла принять решение подождать, и подать заявление позже, когда срок сократится больше, чтобы иметь больше шансов на досрочное освобождение.

Экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький добавил, что заключенные могут писать отказ о досрочном освобождении, желая показать свою невиновность.

Источник: ТСН.

Напомним, череда странных аварий произошла сегодня в Днепропетровской области.

В Центрально-Городском районе автомобиль въехал в подземный переход.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что у водителя якобы произошел нервный срыв, в результате чего мужчина влетел в подземный переход.

В настоящее время водитель находится в тяжелом состоянии, без сознания, в реанимации.

"Коллега водителя говорит, предшествовал аварии конфликт с барышней в кафе. После чего, мужчина сел за руль и уехал", - говорится в сообщении.

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