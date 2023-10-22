Дознаватели Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны проводят процессуальное руководство по этому вопросу.

Сотруднику Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожье было объявлено подозрение. Он безосновательно изъял у предприятия не подлежащие мобилизации автомобили на сумму в 11 млн грн.

В начале российской полномасштабной агрессии это должностное лицо имело ответственность за мобилизацию транспортных средств, и оно самостоятельно выбирало, какие автомобили будут изъяты.

В марте 2022 года он появился на автомобильной стоянке, фактически не относящейся к юрисдикции военкомата, с оружием в руках и вооруженными мужчинами. Владельцев предприятий, которым принадлежали автомобили, не было на месте.

У этого должностного лица не было никаких ограничений или установленных документов от местных властных органов, регулирующих процедуру мобилизации транспортных средств для этих предприятий.

Чиновнику удалось изъять только автомобили, ключи от которых были у водителя, присутствующего на площадке. Это касалось четырех грузовиков общей стоимостью около 11 миллионов гривен.

В настоящее время должностному лицу объявлено подозрение в злоупотреблении служебными полномочиями в условиях военного положения, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Дознаватели Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны проводят процессуальное руководство по этому вопросу.

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