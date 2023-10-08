Помочь обеспечить военные операции и логистику российским вооруженным силам на востоке Украины может мост, который они строят через реку Кальмиус, недалеко от села Гранитное.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Юрием Романенко.

Мост через реку Кальмиус, несмотря на то, что он пока не готов для прямого железнодорожного сообщения с Таганрогом, может стать важным объектом для российской стороны.

"Это подтверждает несколько важных моментов, которые мы постоянно подчеркиваем. Во-первых, у них есть проблемы с логистикой, иначе они бы не инвестировали в расширение и совершенствование инфраструктуры. Во-вторых, эта система железных дорог свидетельствует об их зависимости от этого фланга. Исходят из предположения, что железная дорога Токмак-Мелитополь может быть прервана, что может повлиять на их логистику и военные операции", - говорит он.

По словам Арестовича, российское руководство активно готовится к возможным потерям на востоке Украины и стремится укрепить свой фланг и логистику для обеспечения военных операций в регионе.

"Они предполагают, что они могут потерять Токмак и что наши войска приблизятся к Мелитополь уже к этой зиме. Поэтому они собираются удерживать восточные территории. Сделают аркадную железную дорогу в тылу от Мариуполя на Волновахе, чтобы удержать этот фланг”, - утверждает бывший советник.

В конце концов Алексей Арестович выражает сомнения в том, удастся ли россиянам осуществить этот замысел.

“Посмотрим, выйдет ли у них это или нет. Но российскому руководству нельзя не отдать должное в понимании проблем обширной логистики. Эта война научила их пониманию рисков и будущих рисков потерь”, - отмечает он.

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