Астрологиня Анна Вергелес сообщила, что в октябре Украине понадобятся внутренние реформы и изменения вообще внутри общества, иначе напряжение повлечет за собой серьезные конфликты.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Реформы разрабатывать нужно, но здесь очень важный акцент. Конечно, мы будем реформировать государство и общество под стандарты Евросоюза, если мы туда хотим, а мы говорим, что хотим. Здесь не все воспримут однозначно, я сразу говорю, и это видно в гороскопе Украины.

Мы нуждаемся сейчас во внутренних реформах, которые не касаются того, что хочет Евросоюз или еще кто-то. Нам нужны внутренние перемены, это очень важно. Сейчас наше общество находится в серьезной трансформации, когда мы должны как-то самоорганизоваться, не ждать, что кто-то придет, все сделает и нам будет хорошо.

И очень важный момент – это поиск новой формы общества, потому что очень много напряжения сейчас. Среди украинцев начинается неприятный процесс, когда все накопившееся напряжение, которое у нас было, выливается буквально на нас, мы друг с другом начинаем конфликтовать. И это такой худший вариант развития событий. Поэтому октябрь очень активен.

Что еще могу сказать об октябре? Хочется вас как-то обрадовать, начало октября мне нравится успешными морскими нашими операциями, Нептун, морской бог будет к нам очень хорошо относиться, и это хорошая новость. Поэтому я ожидала бы положительных сообщений с наших морских фронтов. И есть показатели новых волн финансирования, большого финансирования.

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