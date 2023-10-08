Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Реформы разрабатывать нужно, но здесь очень важный акцент. Конечно, мы будем реформировать государство и общество под стандарты Евросоюза, если мы туда хотим, а мы говорим, что хотим. Здесь не все воспримут однозначно, я сразу говорю, и это видно в гороскопе Украины.
Мы нуждаемся сейчас во внутренних реформах, которые не касаются того, что хочет Евросоюз или еще кто-то. Нам нужны внутренние перемены, это очень важно. Сейчас наше общество находится в серьезной трансформации, когда мы должны как-то самоорганизоваться, не ждать, что кто-то придет, все сделает и нам будет хорошо.
И очень важный момент – это поиск новой формы общества, потому что очень много напряжения сейчас. Среди украинцев начинается неприятный процесс, когда все накопившееся напряжение, которое у нас было, выливается буквально на нас, мы друг с другом начинаем конфликтовать. И это такой худший вариант развития событий. Поэтому октябрь очень активен.
Что еще могу сказать об октябре? Хочется вас как-то обрадовать, начало октября мне нравится успешными морскими нашими операциями, Нептун, морской бог будет к нам очень хорошо относиться, и это хорошая новость. Поэтому я ожидала бы положительных сообщений с наших морских фронтов. И есть показатели новых волн финансирования, большого финансирования.
Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что для разрешения конфликта с Польшей полякам нужно предложить какую-то выгоду.
Также Politeka писала о том, что Хомутовская рассказала, когда Черноморский флот рф терпит полное поражение.