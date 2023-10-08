Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«С началом осени начался и традиционный рост цен на мясные продукты. Согласно данным Минфина, в октябре свиная грудинка и лопатка уже подорожали в среднем на 5-7 гривен, и теперь эти виды мяса стоят в среднем 180 и 195 гривен. Соленое сало прибавило в цене чуть ли не на 30 гривен и стоит теперь почти 280 гривен за килограмм», - заявил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, за куриное филе в среднем сейчас просят 145 гривен, а некоторые именитые фирмы в супермаркетах почти на 30 гривен дороже. Как отметил Эдуард Глеза, ученые Института аграрной экономики прогнозируют повышение цен на основные виды мяса до 5% нынешней осенью.

«Будет расти и цена на яйца. Летом украинцы немного выдохнули и могли купить десяток яиц за 45-46 гривен. Однако в августе цена снова начала ползти вверх, и сейчас яйца стоят 49-50 гривен за десяток», - заявил Эдуард Глеза.

Как писала ранее Politeka, базовый продукт дорожает, цены стремительно ползут вверх: чего ждать от стоимости дальше.

Также Politeka сообщала о выплате компенсаций: принято новое важное решение, которое коснется тысяч украинцев.





