Украинский художник армянского происхождения Борис Егиазарян рассказал, как в 2004 году во время Оранжевой революции боролся с внутренними врагами Украины вместе с остальными гражданами.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гость программы, он родился в Армении, но уже как 30 лет живет в Киеве и имеет украинское гражданство. Кроме этого, добавляет художник, он и чувствует себя украинцем внутренне, а также всегда говорит, что имеет две Родины – Это Украина и Армения.

«Оранжевый майдан – это было что-то. Мы все встали тогда, было то, что было. Во время Оранжевого майдана двинулась наша автоколонна с художниками, 100 или 120 автомобилей с флагами, мы двинулись по Украине толкать Майдан, нашу победу. Мы ехали, чтобы доехать аж до Донецка. И там перед Донецком вышли войска: «Расстреляем, не смейте пройти». Донецк мы не прошли», - рассказывает Борис Егиазарян.

Вот так, констатирует художник, он брал участие в Оранжевой революции, боролся за интересы Украины, и они победили. Как отмечает гость программы, тогда в Украине было очень много внутренних врагов, и речь не только о Донбассе, они были просто на дорогах, они выходили и останавливали их, не пускали, чуть ли не обстреливали.

«Было очень много тогда внутренних врагов, но прошли годы, Оранжевую революцию мы выиграли, казалось бы, все, но, к сожалению, до сих пор в Украине есть еще внутренние враги», - подчеркивает Борис Егиазарян.

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