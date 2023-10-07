Так, в Кривом Роге пациент психоневрологической больницы решил пойти на мост.
Местные СМИ сообщают, что именно там он покончил с собой.
Мужчина совершил самоубийство, вчера, 5 октября, на территории Терновского района в Кривом Роге.
Было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, также известно, что погибший был пациентом психоневрологической больницы.
По предварительным данным, 42-летний мужчина сбежал из медучреждения после завтрака и сразу двинулся на мост, чтобы покончить жизнь самоубийством.
В настоящее время все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Источник: reporter.ua.
Ранее сообщалось, как в Днепре прокурор требовал немалую взятку, чтобы «отмазать» фигуранта расследования от тюрьмы.
Чиновник требовал 10 тысяч долларов с местного жителя, у которого сын - фигурант расследования мошенничества и подделки документов, печатей и штампов.
За деньги прокурор «гарантировал» изменить квалификацию данного преступления на менее тяжкое.
Правоохранители задержали прокурора «на горячем» при получении всей суммы взятки.
Продолжается расследование, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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