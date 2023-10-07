В Днепропетровской области в местной больнице произошла трагедия, появились первые детали.

Так, в Кривом Роге пациент психоневрологической больницы решил пойти на мост.

Местные СМИ сообщают, что именно там он покончил с собой.

Мужчина совершил самоубийство, вчера, 5 октября, на территории Терновского района в Кривом Роге.

Было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, также известно, что погибший был пациентом психоневрологической больницы.

По предварительным данным, 42-летний мужчина сбежал из медучреждения после завтрака и сразу двинулся на мост, чтобы покончить жизнь самоубийством.

В настоящее время все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Источник: reporter.ua.

Ранее сообщалось, как в Днепре прокурор требовал немалую взятку, чтобы «отмазать» фигуранта расследования от тюрьмы.

Чиновник требовал 10 тысяч долларов с местного жителя, у которого сын - фигурант расследования мошенничества и подделки документов, печатей и штампов.

За деньги прокурор «гарантировал» изменить квалификацию данного преступления на менее тяжкое.

Правоохранители задержали прокурора «на горячем» при получении всей суммы взятки.

Продолжается расследование, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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