Так, прокуроры в суде доказали, что мужчина днем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взорвал в сельском магазине противопехотную боевую гранату.
Как сообщает Житомирская областная прокуратура, из-за взрыва продавщица, получившей многочисленные тяжелые осколочные ранения.
Сообщается, что гранату мужчина принес в магазин, держа в руке – из-за этого он пострадал сам – злоумышленнику оторвало кисть руки.
Как стало известно, так он отреагировал на ответ женщины, что в продаже нет ни алкоголя, ни сигарет.
В доме у мужчины во время обысков были изъяты боеприпасы, речь идет о почти двух сотнях патронов разных калибров.
Обвиняемый на судебном заседании пытался убедить, что инцидент произошел случайно: «возможно, когда доставал деньги из кармана, граната случайно выпала и взорвалась».
Мужчина был признан виновным в покушении на умышленное убийство и незаконном хранении боевых припасов (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст.263 УК Украины).
Исследовав доказательства и выводы ряда экспертиз, суд назначил мужчине наказание, он приговорен к 9 годам лишения свободы.
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