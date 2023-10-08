Дыра на одежде – это еще далеко не повод выбрасывать его в помойку, ведь существует, как минимум, три эффективных способа, как замаскировать ее так, чтобы никто и не догадался о ее существовании.

Сохранность и уход за одеждой всегда являлись важными аспектами в гардеробе любого человека. Однако ни одна одежда не является вечной, и со временем она может подвергаться износу и повреждениям. Одной из самых распространенных проблем есть дыра на одежде. Но не беспокойтесь. Мы расскажем вам, как легко и эффективно замаскировать эти неприятные дыры, чтобы ваша вещь сияла как новая.

Как замаскировать дыру на куртке или любой другой одежде:

Несмотря на то, что в современном мире популярна одежда с дырками, многие могут не понять вас, если эти дыры будут не замыслом дизайнера, а следствием невнимательности или случайности. Поэтому существует несколько методов, которые помогут вам скрыть неприятные повреждения от глаз.

Поднос

Этот способ наиболее распространён. Его использовали еще наши предки. Возьмите кусок ткани, которая визуально напоминает вашу поврежденную вещь и положите его и одежду с дыркой в ​​стиральную машину для того, чтобы они очистились. Когда все выстиралось и высохло, возьмите порванную вещь и выверните ее на оборотную сторону. заплатку положите передней частью к дыре и пришейте. Затем отрежьте нити и выгладьте вещь. Лучше всего этот способ помогает справляться с дырками в пуховиках, куртках, плащах.

Зашивать

Зашить дырку можно только в том случае, если она не слишком велика по размеру. Для спасения кофты или куртки этот способ не подойдет. Основное, что вам нужно, когда вы зашиваете вещь – правильно подобрать цвет нити. Он должен походить на цвет вещи, которую вы зашиваете. Итак, выверните вещь наизнанку и зашейте дырку. Следите за тем, чтобы с лицевой стороны нитки были незаметны. Когда подошли к завершению, зафиксируйте нить так, чтобы она потом не выдернулась и шитье не стало бесполезным.

Полиэтилен или флизелин

Этот способ лучше всего подойдет для спасения пуховика или куртки из полиэстера. Возьмите флизелиновую ленту, кусок тканей в цвет куртки и марлю. Кроме того, потребуется утюг. Если у вас нет флизелина, можете взять полиэтиленовый пакет. Действуйте следующим образом:

Выверните пуховик на изнанку, расшейте подкладку и доберитесь до дыры;

Кусок флизелина соедините с краями разрыва;

Сверху накройте марлей и погладьте;

Иногда случаются ситуации, когда дыры от сигарет следует покрывать латками с обеих сторон. Сверху вы можете прицепить термоаппликацию, чтобы заплата не была заметна. Но запомните, что аппликацию нельзя клеить сразу на дырку, потому что это только сделает ее больше.

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