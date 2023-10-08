Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом торта "Медовик" на своей странице в Instagram. Этот торт, легкий в приготовлении является одним из самых популярных и любимых десертов, считает "Мастер Шеф" Литвинова.
Рецепт торта "Медовик":
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 350 г сахара
- 130 мл меда
- 130 г сливочного масла (82% жирности)
- 250 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 1 ч.л. соды
- 1 ч.л. уксуса
- 200 г белого шоколада
- 100 г грецких орехов
- Соль
Ингредиенты для крема:
- 300 г домашнего крем-сыра
- 600 г сливок (33% жирности)
- 100 г сахарной пудры
- 3-4 мандарина цедры
- 200 г сушеной вишни
Приготовление:
Начните с просеивания муки через сито, чтобы избежать комков, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В небольшой кастрюле приготовьте карамель, растопив сахар на слабом огне до образования карамельного цвета. В другой кастрюле смешайте карамельный сахар, мед, сливочное масло, соду и уксус, затем разогрейте эту смесь до готовности.
"Мастер Шеф" Литвинова добвляет, в глубокой миске объедините муку, разрыхлитель и немного соли, тщательно перемешайте.
В другой миске взбейте яйца и добавьте карамельно-медовую смесь, затем введите муку и тщательно взбейте миксером.
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Покройте дно круглой разъемной формы (24 см) фольгой и разлейте в нее тесто. Печь каждый корж в течение 5 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Для приготовления крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и цедрой мандарина, затем оставьте их при комнатной температуре.
"Мастер Шеф" Литвинова также советует, покройте каждый корж кремом, а между коржами выложите сушеную вишню.
Растопите белый шоколад и украсьте готовый торт им, добавив орехи. Выложите торт на тарелку и наслаждайтесь!
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