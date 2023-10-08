Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт вкусного медовика с вишнями и орехами.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом торта "Медовик" на своей странице в Instagram. Этот торт, легкий в приготовлении является одним из самых популярных и любимых десертов, считает "Мастер Шеф" Литвинова.

Рецепт торта "Медовик":

Ингредиенты:

6 яиц

350 г сахара

130 мл меда

130 г сливочного масла (82% жирности)

250 г муки

5 г разрыхлителя

1 ч.л. соды

1 ч.л. уксуса

200 г белого шоколада

100 г грецких орехов

Соль

Ингредиенты для крема:

300 г домашнего крем-сыра

600 г сливок (33% жирности)

100 г сахарной пудры

3-4 мандарина цедры

200 г сушеной вишни

Приготовление:

Начните с просеивания муки через сито, чтобы избежать комков, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В небольшой кастрюле приготовьте карамель, растопив сахар на слабом огне до образования карамельного цвета. В другой кастрюле смешайте карамельный сахар, мед, сливочное масло, соду и уксус, затем разогрейте эту смесь до готовности.

"Мастер Шеф" Литвинова добвляет, в глубокой миске объедините муку, разрыхлитель и немного соли, тщательно перемешайте.

В другой миске взбейте яйца и добавьте карамельно-медовую смесь, затем введите муку и тщательно взбейте миксером.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Покройте дно круглой разъемной формы (24 см) фольгой и разлейте в нее тесто. Печь каждый корж в течение 5 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Для приготовления крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и цедрой мандарина, затем оставьте их при комнатной температуре.

"Мастер Шеф" Литвинова также советует, покройте каждый корж кремом, а между коржами выложите сушеную вишню.

Растопите белый шоколад и украсьте готовый торт им, добавив орехи. Выложите торт на тарелку и наслаждайтесь!

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