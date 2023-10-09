Для многих эта тема не самая приятная, ведь вымыть окна до блеска может быть сложной задачей, для выполнения которой необходимо много времени, нервов и усилий.

Некоторые не хотят пользоваться средствами для мытья окон, содержащими алкоголь или нашатырный спирт, ведь считают их вредными для своего организма. таким людям точно пригодится вполне естественное средство, не несущее угрозы – черный чай.

Politeka рассказывает, как всего из нескольких пакетиков чая и кипятка сделать средство, которое доведет ваши окна до блеска.

Итак:

Вскипятите 250 мл воды и добавьте в нее 3 пакетика черного чая. Затем оставьте это все на 60 минут, чтобы чай запарился и стал холодным. Этим раствором вы и сможете вымыть окна.

Для вашего удобства вы можете поместить жидкость в емкость, которая способна распиливать. Но не волнуйтесь, если у вас такого сосуда нет. Просто возьмите тряпку из хлопка или микрофибры и смочите ее в вашем самодельном средстве.

Начать мытье окон вы можете сразу чаем, а можете сначала смочить их обычной водой, протерев пыль и мелкую грязь. Если вы сначала использовали воду, то чай поможет обезжирить окна и сделать их сияющими.

Учтите это. что в любом случае на окнах останутся разводы. Поэтому, когда кончили мойку, протрите окна сухой тряпкой.

Преимущество чая в том, что оно не оставляет после себя неприятного резкого запаха, как например, уксус, который тоже используют для мытья окон.

Следите за тем, чтобы заварка не оставалась на рамах, ведь в результате там могут образоваться пятна темного цвета. Они не сложны в устранении, но это отнимет лишнее время

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