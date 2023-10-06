Так, СБУ и ДБР задержали в Днепре прокурора, требовавшего взятку.
Как сообщает прессслужба СБУ, чиновник требовал 10 тысяч долларов с местного жителя, у которого сын - фигурант расследования мошенничества и подделки документов, печатей и штампов.
За деньги прокурор «гарантировал» изменить квалификацию данного преступления на менее тяжкое.
Чиновник также пообещал «закрыть» уголовное производство, где он был процессуальным руководителем.
Служба безопасности, ДБР с Офисом Генерального прокурора разоблачили в коррупции прокурора окружной прокуратуры городе Днепр.
Правоохранители задержали прокурора «на горячем» при получении всей суммы взятки.
Известно, что решается вопрос относительно уведомления прокурора о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.
Продолжается расследование, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Служба безопасности установила факты преступной деятельности руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП).
Будучи под домашним арестом на время расследования преступлений, совершенных ранее - представитель УПЦ МП публично разжигал религиозную ненависть.
Последние новости Украины:
К украинке пришли из СБУ после ее постов в сети: нашли во время обыска в ее квартире.
Как сообщала Politeka, аферисты выдавая себя за волонтеров грабили пожилых людей: детали циничной схемы.
Также писала Politeka, очередной украинский судья впал в скандал.