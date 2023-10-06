В Днепре прокурор требовал немалую взятку, чтобы «отмазать» фигуранта расследования от тюрьмы.

Так, СБУ и ДБР задержали в Днепре прокурора, требовавшего взятку.

Как сообщает прессслужба СБУ, чиновник требовал 10 тысяч долларов с местного жителя, у которого сын - фигурант расследования мошенничества и подделки документов, печатей и штампов.

За деньги прокурор «гарантировал» изменить квалификацию данного преступления на менее тяжкое.

Чиновник также пообещал «закрыть» уголовное производство, где он был процессуальным руководителем.

Служба безопасности, ДБР с Офисом Генерального прокурора разоблачили в коррупции прокурора окружной прокуратуры городе Днепр.

Правоохранители задержали прокурора «на горячем» при получении всей суммы взятки.

Известно, что решается вопрос относительно уведомления прокурора о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.

Продолжается расследование, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности установила факты преступной деятельности руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП).

Будучи под домашним арестом на время расследования преступлений, совершенных ранее - представитель УПЦ МП публично разжигал религиозную ненависть.

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