На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить жареные острые крылышки.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг крылышек

30 г соли

1 литр воды

0.5 чайной ложки молотого острого красного перца

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский разделяет крылышки по суставам и складывает их воду, в которой растворил соль и добавил перец. Оставляем крылышки в водном растворе на 6-8 часов в холодильнике, затем достаем и просушиваем их от избыточной воды.

Далее судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

200 г муки

100 г кукурузного крахмала

1 ч.л. молотого красного острого перца

2 чайные ложки пудры сухого чеснока

1 чайная ложка сухого орегано

0.5 чайной ложки копченой паприки, по желанию

0.5 чайной ложки смеси карри

немного соли

Смешиваем все, отделяем 150 г этой смеси, добавляем к ней 200 г воды, 1 яйцо, перемешиваем венчиком – и кляр готов. Остальную смесь муки со специями оставляем для панировки.

Крыльца "Мастер Шеф" Владимир Ярославский по одному погружает в кляр, затем хорошо панирует в муке со специями и погружает во фритюр. Жарим на среднем огне (170 градусов), чтобы маленькая часть жарилась примерно 4 минуты, а большая – 4.5. Выкладываем крылышки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

"Крыльца должны быть готовыми внутри - проверьте первые кусочки обязательно!", - подчеркнул "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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