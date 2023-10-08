На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить жареные острые крылышки.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 кг крылышек
- 30 г соли
- 1 литр воды
- 0.5 чайной ложки молотого острого красного перца
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский разделяет крылышки по суставам и складывает их воду, в которой растворил соль и добавил перец. Оставляем крылышки в водном растворе на 6-8 часов в холодильнике, затем достаем и просушиваем их от избыточной воды.
Далее судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:
- 200 г муки
- 100 г кукурузного крахмала
- 1 ч.л. молотого красного острого перца
- 2 чайные ложки пудры сухого чеснока
- 1 чайная ложка сухого орегано
- 0.5 чайной ложки копченой паприки, по желанию
- 0.5 чайной ложки смеси карри
- немного соли
Смешиваем все, отделяем 150 г этой смеси, добавляем к ней 200 г воды, 1 яйцо, перемешиваем венчиком – и кляр готов. Остальную смесь муки со специями оставляем для панировки.
Крыльца "Мастер Шеф" Владимир Ярославский по одному погружает в кляр, затем хорошо панирует в муке со специями и погружает во фритюр. Жарим на среднем огне (170 градусов), чтобы маленькая часть жарилась примерно 4 минуты, а большая – 4.5. Выкладываем крылышки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
"Крыльца должны быть готовыми внутри - проверьте первые кусочки обязательно!", - подчеркнул "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
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