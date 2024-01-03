Рассказываем, как изменилась Наталья Могилевская за 25 лет своей работы на сцене.

Сейчас Наталье Могилевской уже 46 лет. Ее увлекательная сольная музыкальная карьера началась в 1995 году и продолжает радовать поклонников по сей день. Она была активной участницей разных музыкальных фестивалей и конкурсов, а летом 1997 года подарила миру свой первый альбом. В начале своей карьеры артистка поражала слушателей своей волшебной внешностью, длинной волнистой шевелюрой и непревзойденным стилем. Однако Могилевская всегда была смелым экспериментатором, и ее имидж часто менялся, поражая и приятно удивляя поклонников.

Вместе с Politeka посмотрите разнообразие образов, которые набрала певица за время своей работы в музыкальной отрасли.

На первых этапах вокалистка носила естественный цвет волос и легкий макияж. Она была поклонницей нежных образов.

Позже Могилевская перекрасила шевелюру в белый цвет и изменила стиль. Ее одежда начала становиться откровеннее.

Чуть позже певица захотела темный цвет волос. Она покоряла сердца зрителей его длиной.

С наступлением 2017 года вкусы знаменитости снова изменились. Она пожелала заменить длинную прическу на каре.

Сейчас Могилевская остается одной из любимых вокалисток для украинцев. Ее песни продолжают слушать, а ее внешностью все еще восхищаются. Фанаты считают Наталью очень прекрасной и женственной. Сегодня она носит каре шоколадного цвета и притягивающий глаз одежду.

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