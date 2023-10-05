Начальник Днепропетровской ОВА предупреждает о фейковых письмах от его имени.

В Днепропетровской области местные предприниматели начали получать фейковые письма от имени главы областной военной администрации Сергея Лысака, в которых просили собрать средства на нужды одной из военных бригад. Об этом предупредил сам чиновник в своем Telegram-канале.

"Отмечаю - не имею к этому никакого отношения! Не ведитесь на ложь. А настоящие авторы этого хлама - отбросы. Наживаются, прикрываясь Героями и "святой обязанностью", - написал Сергей Лысак.

Он добавил, что мошенниками будут заниматься правоохранители.

Стоит отметить, что мошенники в последнее время активизировались на Днепропетровщине. Многие зарабатывают деньги на помощи для бойцов ВСУ.

Например, недавно была разоблачена организованная группа из Днепра. Обвиняемые, выдавая себя за помощников Вооруженных Сил Украины, совершили присвоение более 50 тонн горючего. Обвинительный акт был направлен в суд.

Стало также известно, что мошенническая группа состояла из шести военнослужащих и четырех гражданских лиц. Они фальсифицировали письма от имени руководства одной из воинских частей, в которых просили сети АЗС предоставлять топливо для подразделений Вооруженных Сил, осуществляющих боевые операции, а затем торговавших им и наживавшихся на такой схеме обмана.

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