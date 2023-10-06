Льготами на жилищно-коммунальные услуги в Днепропетровской области пользуются почти 131,9 тысяч человек.

Во время отопительного периода 2023-2024 годов планируется автоматически перечислить жилищные субсидии для всех лиц, ранее пользовавшихся этой льготой. Ожидается, что с ростом тарифов на электроэнергию количество домохозяйств, которые будут получать эти субсидии в Днепропетровской области, увеличится примерно на 20% по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

Об этом было заявлено в программе "Шах и мат" Ольгой Волобуевой, начальником отдела контроля за правильностью начисления жилищных субсидий и льгот Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

По ее словам, при расчете субсидии с начала отопительного периода будут учитываться доходы за I-II кварталы, а размер пенсионной выплаты – за август текущего года.

Пенсионный фонд автоматически перечислил жилищные субсидии с учетом повышенного тарифа на электроэнергию для потребителей с 1 июня 2023 года.

Волобуева отметила, что перерасчет был произведен на основании информации от поставщика соответствующей услуги автоматически без обращения граждан. Она уточнила, что льготами на жилищно-коммунальные услуги в Днепропетровской области пользуются почти 131,9 тысяч человек. Ожидаем, что количество субсидиантов в отопительный период возрастет на 20%.

Спикер также отметила, что есть обстоятельства, при которых могут отказать в предоставлении субсидии:

смена места жительства заявителя;

покупка имущества на значительную сумму без извещения Пенсионного фонда;

представление недостоверных сведений о составе домохозяйства, членах семьи и имущественном положении;

смерть заявителя.

Оформляющие субсидию впервые должны подавать заявления и документы в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Также их можно посылать по почте в электронной форме или воспользоваться мобильным приложением Пенсионного фонда Украины.

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