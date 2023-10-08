У полтавского военкома обнаружили активы более чем на 1,8 млн грн, однако, где он заработал такие деньги - неизвестно.

Так, во время проведения мониторинга образа жизни заместителя начальника Полтавского областного военкомата работники НАПК выявили признаки приобретения необоснованных активов.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Установлено, что военком в мае 2023 года приобрел автомобиль TOYOTA RAV4 за около 1,5 млн. грн.

В этом же месяце мать войска приобрела квартиру в Полтаве почти за 2 млн грн. В то же время, ее доходы и заместителя начальника ТЦК и СП - не позволяли совершить данные покупки.

НАЗК пришло к выводу, что указанная квартира площадью 97,7 кв. была приобретена за деньги военкома.

В результате, по подсчетам НАПК, разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи представителя ТЦК и СП составляет более 1,8 млн. грн.

Материалы, собравшие НАПК относительно образа жизни чиновника, переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Решается вопрос обращения в суд для того, чтобы признать активы необоснованным и взыскать их в доход государства по ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

"Никто не передал свое состояние защитникам.все себе .мало что всех отмазали некому защищать, сами не идут а бедным войну сдерживайте а мы обогащаемся и убежим первые",

"Одно слово военком, сейчас самая прибыльная специальность в Украине",

"Давайте лучше найдем хоть одного военкома, у которого доходы совпадают с задекларированными. Такие вообще существуют?", - пишут украинцы в комментариях.

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