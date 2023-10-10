Как сохранить тепло, не включая отопление, хочется знать каждому в наше время, ведь обычно в холодное время многих людей не радуют платежки, которые они получают за коммунальные услуги.

Politeka рассказывает, как сделать так, чтобы и вам было тепло и вашему кошельку было не затруднительно.

Властвует мнение, что большая часть тепла теряется из-за щелей в окнах. Из них выходит примерно 10% от всей теплой температуры. Решить данную проблему поможет утепление окон.

Еще одним интересным способом сохранения тепла считают электрические одеяла. Так что, по возможности, вы можете приобрести себе такую.

Подумайте о перестановке мебели. Вы можете поставить их туда, где накапливается больше всего тепла в доме. Следите за тем, чтобы мебель не закрывала источники, из которых поступает тепло.

Открывайте шторы или жалюзи в солнечные дни, чтобы впустить в дом или квартиру естественное тепло. Ночью же, наоборот, старайтесь их закрывать.

Одевайтесь тепло и используйте одеяла и покрывала, когда сидите на кресле или лежите на кровати.

Когда готовите еду в духовке, после ее приготовления оставляйте духовку открытой. Это тоже обеспечит вас теплом на некоторое время.

Выберите одну из комнат, имеющихся в вашем доме, и обогревайте только ее.

Если это возможно, утеплите стены соответствующими материалами.

Благодаря этим советам вы можете поддерживать удобную температуру в помещении, уменьшая потребляемую энергию и расходы на отопление.

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