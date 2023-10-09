Если вы пользуетесь диваном уже много лет, на нем непременно появятся пятна, грязь и неприятный запах, которые с нашими советами почистить очень легко.

Есть люди, которые убеждены, что хорошо почистить диван могут только специалисты, но это мнение ошибочно. На самом же деле, домашние средства лучше справляются с проблемой грязи на мебели. Стоит знать, что это за средства и уметь их правильно применять.

Уксус

Пятна на диване могут оставить любой продукт: вино, жир, компот и многое другое. Это не только визуально портит мебель, но и создает запах, который сложно терпеть. Чтобы убрать эти проблемы, вам следует объединить воду и уксус в равномерных количествах. Защитите руки перчатками, смочите в самодельном тряпке и положите ее на пятна. Позже протрите места, где были пятна, мокроватой губкой.

Газировка

На пятно насыпьте соду (не важно, какой продукт образовал пятно). Разотрите соду по пятну и не трогайте ее в течение 10 часов. после этого уберите соду пылесосом.

Чай и кофе

Молотый кофе может также помочь преодолеть проблему с пятнами и неприятным ароматом. Но учтите, что для мебели светлого цвета это средство не подойдет. Натрите пятно кофе или чаем, оставьте на время, а затем пропылососьте это место.

Politeka также пишет о том, как вывести кошачий запах

Узнайте, почему мы неправильно используем пылесос

Прочтите о том, почему приходят высокие счета за коммуналку