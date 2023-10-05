В Украине, вероятно, и в Днепропетровской области, в магазинах появились сырные соусы с токсичной бациллой.

Так, украинцев предупреждают об опасных сырных соусах в которых может быть токсичная бацилла.

Как сообщили сотрудники Госпродпотребслужбы в Украину из Нидерландов завезли сырные соусы, в которых есть опасная для здоровья бацилла Bacillus cereus.

"Соусы изготовлены компанией Lekkerkerker Food, находящейся в Нидерландах. В пищевых добавках обнаружили Bacillus cereus, которая очень токсична и опасна для здоровья", — говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Эксперты предупреждают, что продукция может находиться на прилавках магазинов Харьковской области.

Однако всех украинцев просят информировать службу, если увидели данный товар в магазинах и супермаркетах.

Bacillus cereus – это вид грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий, которые вызывают токсикоинфекцию у человека.

Инкубационный период длится от часа до двенадцати часов.

Также украинцев предупредили, что инфекция может попасть в организм при употреблении гамбургеров, сырого и жареного риса.

Инфекция может вызвать пищевые токсикоинфекции у человека, например, рвоту и диарею, продуцирует энтеротоксины.

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