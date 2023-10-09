За такоие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранительные органы выявили схему обмана по продаже автомобилей для Вооруженных сил Украины, и сейчас два организатора и четыре участника этой преступной группы уже отбывают наказание в исправительной колонии в Житомирской области за совершение ограблений и краж. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Полиция Житомирской области сообщила, что злоумышленники публиковали объявления о продаже автомобилей в социальных сетях и предлагали доставить их на передовую. Однако, как только они получали деньги, они перестали отвечать на связь и исчезали.

В разговоре по телефону с одним из потенциальных покупателей, заинтересовавшихся автомобилем, злоумышленник придумал историю о том, что его отец также служил в Вооруженных силах и он хочет помочь воинам, готовым лично доставить автомобиль к линии фронта.

При этом он просил перечислить всего несколько тысяч гривен на горючее. Позже, в пути к назначенному пункту, автомобиль, казалось бы, "сломался", и понадобились средства на его "ремонт".

Еще один раненый военный ВСУ, находясь в больнице, вместе со своими товарищами хотел приобрести автомобиль "Фольксваген Транспортер" за 120 тысяч гривен. Поскольку продавец предложил скидку до 100 тысяч гривен и обещал лично доставить автомобиль на передовую, мужчина доверился ему и перечислил всю сумму в течение двух недель.

Однако автомобиль так и не был получен. Полицейские изъяли у участников схемы "рабочие" записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, планшеты и другие носители информации.

В настоящее время установлено, что 22 человека перечислили деньги мошенникам. Однако следователи предполагают, что количество пострадавших от действий фигурантов преступной группы может быть значительно больше.

Организаторам и активным участникам этой группы уже объявлено подозрение по частям 4 и 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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