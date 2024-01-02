Перед тем, как началась российско-украинская война, многие киноленты Украина с россией снимала совместно, немало актеров из Украины строили карьеру в рф, снимаясь в их фильмах и сериалах.

Politeka рассказывает об украинских актерах, отказавшихся удерживать россию после полномасштабного вторжения.

Влад Никитюк

Мужчина участвовал в съемке популярных сериалов под руководством российских режиссеров. "Мажор", "Се ля ви", "Беззащитное сердце" - ленты, в которых он снимался. По этой причине, многие думали, что Владислав русский актер. Однако на самом деле он любит Украину и не считает, что когда-нибудь имел друзей среди людей из России. В интервью с Владом можно услышать, что для него нет хороших или плохих россиян, для него все они все равно виноваты.

Мила Сивацкая

Женщина проживала в России не более трех лет. Она снялась в комедии "Гранд" и киноленте "Последний богатырь". Есть информация о том, что глава ерефии смотрел и комментировал "Последнего богатыря", что на тот момент было приятным для Милы. В настоящее время актриса признается, что работа в России была ошибкой, но не хочет возвращаться в прошлое. Она признает, что на момент сотрудничества с российскими режиссерами была не совсем осознанна и беспокоилась исключительно о своем карьерном росте, но сейчас все изменилось.

Юрий Дяк

Юрий принадлежит больше к театральным актерам и очень редко появляется в кинолентах. Однако многие относят его к актерскому составу россии. Есть мнение, что это связано с тем, что актер сыграл главного героя в фильме Архимед. Повелитель чисел”.

Однако Юрий не скрывает своей поддержки Украины и является Заслуженным артистом Украины с 2018 года. Он снимался и в украинских кинолентах тоже. Например, в фильме "Казаки. Абсолютно лживая история" и сериале "Морская полиция. Черноморск".

Екатерина Кузнецова

Женщина работала в России 13 лет. Не прекратила свою карьеру там даже после начала войны в 2014 году. Сейчас знаменитость убеждает, что на тот момент не совсем осознавала сложность ситуации. Она говорит, что чувствовала комплекс неполноценности по поводу своей непрофессионализма, поскольку в Украине ей не разрешали раскрыть свой талант. По этой причине, в 2009 году Екатерина поела в РФ, чтобы увидеть, будет ли там по-другому. Актриса говорит, что сейчас не испытывает желания снова посетить РФ. У нее есть квартира, но не планирует ее продавать, чтобы не платить налоги россии.

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