В Днепре полицейский застрелил мужчину во время столкновения после того, как патрульные остановили машину Jaguar.

В рамках досудебного расследования смертельной стрельбы в Днепре 29 августа с участием правоохранителя было проведено по меньшей мере 18 экспертиз. Кровь 23-летней женщины, сопротивлявшейся полицейским во время инцидента, тоже брали на исследование. Об этом пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтава Александр Белка.

Во время инцидента с патрульными установлено, что водитель автомобиля имел наличие алкоголя в организме. Анализ крови показал наличие 0,33 промилле алкоголя в ее крови в момент остановки автомобиля.

Кроме того, в эфире одного из телеканалов советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала, что водитель накануне выпивал и так сел за руль. Также и у его гражданской жены алкоголь в крови превышал норму.

Она также рассказала, что по данным досудебного расследования было установлено, что полицейский произвел три выстрела в водителя, но "попадания было всего два".

Напомним, правоохранители пытались остановить автомобиль, который двигался не в соответствии с правилами дорожного движения в центре Днепра. Водитель игнорировал их требования и вести себя агрессивно после остановки автомобиля. В ходе этого инцидента страж порядка использовал табельное оружие. Мужчина получил огнестрельные ранения и позже скончался.

31 августа в Кировском районном суде Днепра избрали меру пресечения патрульному полицейскому — круглосуточный арест на 60 суток. 21 сентября в Днепре правоохранители объявили подозрение женщине, которая во время смертельной стрельбы оказывала сопротивление полицейским.

Источник: Суспільне.

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