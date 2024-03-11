Служба безопасности Украины успешно прекратила деятельность преступной группы, применявшей террор и насилие в отношении жителей Кировоградской и Одесской областей. Как отметили в СБУ, эта банда совершала разбойные нападения на местных жителей и потребовала деньги, автомобили и недвижимость в обмен на личную безопасность и безопасность их близких.

Пресс-служба СБУ сообщила, что преступники вызвали искусственную конфликтную ситуацию с одним из жителей Одесщины, после чего потребовали от него "переписать" свою квартиру на одного из рэкетиров. Они также занимались продажей оружия и боеприпасов, оставленных российскими оккупантами на местах активных боевых действий.

Для нахождения клиентов они использовали свои связи, включая с представителями криминального мира.

Правоохранители задержали лидера этой банды и трех ее участников, когда те пытались продать автомат Калашникова и крупнокалиберный пулемет за 5,5 тысячи долларов.

По данным следствия, группу организовал житель Одесщины, ранее уже имевший дела с правоохранительными органами из-за совершения тяжких преступлений. Во время нападений на граждан злоумышленники действовали крайней жестокостью и применяли физическое насилие к своим жертвам.

После успешного прекращения их деятельности, следователи Службы безопасности предъявили задержанным обвинения по шести статьям Уголовного кодекса Украины, и они находятся под стражей. Расследование этого дела продолжается, а за преступления, совершенные этой бандой, может быть назначено наказание до 12 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.