Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА стал фигурантом уголовного производства и получил подозрение в растрате бюджетных средств, предназначенных для усовершенствования системы централизованного оповещения в Деснянском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По информации следствия, в июне 2022 года это должностное лицо заключило соглашение с частной фирмой на проведение капитального ремонта территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) в Деснянском районе Киева.

ТАСЦО является важной инфраструктурой для оперативного и эффективного оповещения граждан в случаях чрезвычайных ситуаций, угроз и кризисов на территории города, включая воздушные тревоги.

Для выполнения этих работ было выделено почти 10 миллионов гривен бюджетных средств.

В ходе расследования установлено, что директор Департамента заключил акты приемки выполненных работ, в которых отметил завышенные цены на использованные материалы и оборудование, что привело к незаконному перечислению около четверти миллиона гривен бюджетных средств.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся экспертизы других материалов и оборудования, которые использовались при капитальном ремонте системы оповещения. Также будет произведена правовая оценка действий должностных лиц фирмы-подрядчика.

Следует отметить, что директор департамента был отстранен от должности в связи с другим уголовным производством, открытым в связи с гибелью людей из-за закрытого укрытия во время одного из обстрелов россии в Киеве.

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