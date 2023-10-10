Обвиняемым в этом преступлении грозит до восьми лет лишения свободы за эти действия.

В Киевской области подрядчика и должностного лица отдела образования одного из городских советов Бориспольского района будут судить за злоупотребление финансами и растрату имущества. Эти лица приняли незаконные меры, чтобы получить незаконную прибыль более 86 тысяч гривен во время ремонта в детском саду.

Прессслужба Киевской областной прокуратуры предоставила информацию об этом случае.

Расследование показало, что подрядчик заключил договор на ремонт подвального помещения дошкольного учреждения с отделом образования одного из городских советов в Бориспольском районе. Это помещение планировалось использовать как самое простое укрытие для маленьких детей и работников детского сада.

Однако обвиняемые завысили объемы выполненных работ и использованных строительных материалов в отчетной документации. На основании этих завышенных данных отдел образования выплатил средства подрядной компании. В целом ущерб, нанесенный бюджету, составил более 86 тысяч гривен.

Следствие завершило расследование этих фактов служебного подлога и растраты имущества, и правоохранительные органы уже направили обвинительный акт в суд в отношении чиновника отдела образования горсовета и директора подрядной компании. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы за эти действия.

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