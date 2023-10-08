Полотенца являются важной составляющей любой кухни, но со временем они теряют свой внешний вид, становятся грязными и приобретают неприятный запах, так что каждой хозяйке следует знать правильные советы относительно того, как их отстирать.

Если кухня – это место, где вы проводите большую часть своего времени, то полотенца будут загрязняться очень быстро. Ведь любой процесс приготовления пищи или мытья посуды нуждается в дальнейшем использовании полотенца.

Politeka рассказывает, как очистить полотенца быстро подручными средствами.

Метод, которому уже много лет, заключается в использовании хозяйственного мыла. Вам необходимо просто натереть им полотенца и оставить отмокать. Подождите буквально 60 минут, а затем закиньте полотенца к стиральной машинке и постирайте их с порошком.

Еще один способ – полотенца залить отбеливателем и постирать с использованием порошка.

Можно пытаться воспользоваться и перекисью водорода. В один литр теплой воды налейте две столовые ложки перекиси. Подождите около 5 часов и закиньте в стиральную машину.

Есть еще один эффективный способ. Для него вам нужно объединить три столовых ложки порошка, соду и отбеливателя и залить это все кипятком. Оставьте полотенца в этом растворе до следующего дня, а затем стирайте их в машинке.

Удалить пятна на полотенцах поможет масло. Сухой отбеливатель, полную чашку порошка и две столовых ложки масла залейте кипятком. Замочите полотенца в этом растворе на некоторое время, а затем аналогично предыдущим методам закиньте в стиральную машину.

Секретным продуктом, который может помочь очистить старые полотенца, является моющее средство для посуды. С его помощью от пятен и дурного запаха не останется и следа.

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