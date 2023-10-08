Так, в селе Ревовка мужчина обстрелял авто местного, а затем спрятался в собственном доме, угрожая спецназовцам гранатой.

Как сообщает полиция Черкасской области, мужчина выстрелил из ружья в полицейского.

На место ЧП выехали правоохранители, была введена специальная полицейская операция и привлечены бойцы спецподразделения КОРД".

Несмотря на законные требования полицейских, злоумышленник открыл стрельбу в них и даже ранил одного из правоохранителей.

К счастью, задержали мужчину бойцы КОРДа, изъяв у него оружие, патроны и гранату, были изъяты и другие вещественные доказательства.

Известно, что задержанный находится в изоляторе временного содержания, ранен полицейский в больнице, его прооперировали.

Следователи открыли три уголовных производства по ч. 4 ст. 296, по ч. 1 ст. 263 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении, злоумышленнику грозит до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в украинской столице мужчина застрелил двух сослуживцев и пытался скрыться.

Полиция расследует обстоятельства трагического инцидента, известно, что происшествие произошло позапрошлой ночью на улице Лаврская в Киеве.

В полиции Киева подтвердили гибель двух военнослужащих и задержание стрелка.

Военнослужащий произвел расстрел сослуживцев из собственного автоматического оружия.

После совершенного мужчина с оружием скрылся с места происшествия, однако оперативно был задержан правоохранителями.

Последние новости Украины:

Полицейский может сесть на 10 лет, его поймали с поличным: что натворил.

Как писала Politeka, украинец выбрал оборонное предприятие, все детали.

Также Politeka сообщала, украинский завод помогал России, масштабная схема работала после вторжения.