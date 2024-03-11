Столичный суд назначил наказание мужчине, похищавшему посылки в почтовых отделениях по подложным документам. Осужденный - 34-летний гражданин россии. В Киеве он обманным путем завладел тремя квадрокоптерами, которые продавцы отправляли по почте. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook .

Предварительно известно, что в Святошинском районе Киева правоохранители получили несколько сообщений о совершенных неизвестным лицом воровстве посылок, в ходе которых обманом были вовлечены работники почты. В украденных посылках содержались дроны, заказанные через Интернет.

В ходе следствия установлено, что аферист осуществлял заказ квадрокоптеров, используя чужие данные. После этого он отказывался от посылок и получал информацию об отправителях. Подделав документы, злоумышленник выдавая себя за настоящего владельца, посещал почтовое отделение, где получал посылку, которую уже должны были вернуть продавцу. По этой манипуляционной схеме мужчина завладел тремя квадрокоптерами.

Благодаря видеонаблюдению, правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника. В отношении него было возбуждено дело по статье 190 часть 2 Уголовного кодекса Украины – мошенничество.

После собрания доказательств правонарушения дело передали в суд. В течение следственного периода подозреваемый находился в СИЗО. Суд определил наказание в виде трех лет лишения свободы за совершенное правонарушение.

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