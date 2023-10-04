Так, разоблачен начальник службы медицинского учреждения, требовавший деньги от военного Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник обещал раненому защитнику «решить» вопрос об освобождении от дальнейшего прохождения службы.

Однако по всем показателям мужчина имел законное право на демобилизацию и быть признан непригодным к военной службе.

За 4,5 тысячи долларов чиновник пообещал "решить" вопрос и гарантировал предоставить вывод врачебной комиссии, что состояние здоровья военнослужащего ограничено пригодно.

СБУ задокументировали незаконные требования должностного лица, кроме того, во время обысков на месте работы должностного лица была изъята документация, записи с доказательствами противоправной деятельности.

Известно, что в настоящее время должностное лицо уведомлено о подозрении по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Проверяются также данные о причастности к незаконным действиям других лиц, в частности, медработников.

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