Так, разоблачен начальник службы медицинского учреждения, требовавший деньги от военного Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник обещал раненому защитнику «решить» вопрос об освобождении от дальнейшего прохождения службы.

Однако по всем показателям мужчина имел законное право на демобилизацию и быть признан непригодным к военной службе.

За 4,5 тысячи долларов чиновник пообещал "решить" вопрос и гарантировал предоставить вывод врачебной комиссии, что состояние здоровья военнослужащего ограничено пригодно.

СБУ в Днепре разоблачила чиновника медучреждения на взяточничестве

СБУ задокументировали незаконные требования должностного лица, кроме того, во время обысков на месте работы должностного лица была изъята документация, записи с доказательствами противоправной деятельности.

СБУ в Днепре разоблачила чиновника медучреждения на взяточничестве

Известно, что в настоящее время должностное лицо уведомлено о подозрении по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Проверяются также данные о причастности к незаконным действиям других лиц, в частности, медработников.

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