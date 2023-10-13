Если вы будете знать эффективные советы по удалению кофейных пятен от Politeka, эта проблема вам будет больше не страшна.
Как удалить пятно с помощью соли?
Соль является одним из тех продуктов, которые очень хорошо удаляют кофейные пятна. Просто смочите водой грязную часть и насыпьте соль. Оставьте вещь на 15 минут, а затем постирайте ее.
Как в удалении кофейных пятен может помочь нашатырный спирт и хозяйственное мыло?
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Возьмите салфетку и положите ее под пятно;
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Смажьте пятно мылом;
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Потрите пятно мягкой щеткой, смоченной нашатырным спиртом;
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Хорошо постирайте вещь.
Воспользуйтесь кальцинированной содой и солью
Этот способ великолепен тем, что подойдет для всех видов тканей. Просто замочите одежду в растворе из столовой ложки соды и одной столовой ложки соли. оставьте вещь на 30 минут, а затем постирайте ее.
Молоко и сок лимона
- В начале процесса удаления кофейного пятна вылейте небольшое количество прохладного молока без сахара в пятно.
- Добавьте чайную ложечку сока лимона.
- С помощью чистой тряпки или губки намочите пятно, попытайтесь вытереть его.
- Двигайтесь осторожно, не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить ткань.
- После вытирания пятна промойте чистую воду, чтобы удалить остатки молока и лимонного сока.
- Повесьте ткань на воздухе или дайте высохнуть поверхности.
- Если пятно осталось, повторите процедуру.
- Этот метод может помочь удалить кофейное пятно, особенно на белых или светлых тканях.
Итак, вы знаете действенные способы удаления кофейных пятен.
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