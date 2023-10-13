Иногда случаются ситуации, когда вы совсем непредсказуемо проливаете кофе на одежду и начинаете волноваться, но на самом деле это делать не нужно, ведь вывести кофейное пятно очень легко.

Если вы будете знать эффективные советы по удалению кофейных пятен от Politeka, эта проблема вам будет больше не страшна.

Как удалить пятно с помощью соли?

Соль является одним из тех продуктов, которые очень хорошо удаляют кофейные пятна. Просто смочите водой грязную часть и насыпьте соль. Оставьте вещь на 15 минут, а затем постирайте ее.

Как в удалении кофейных пятен может помочь нашатырный спирт и хозяйственное мыло?

Возьмите салфетку и положите ее под пятно;

Смажьте пятно мылом;

Потрите пятно мягкой щеткой, смоченной нашатырным спиртом;

Хорошо постирайте вещь.

Воспользуйтесь кальцинированной содой и солью

Этот способ великолепен тем, что подойдет для всех видов тканей. Просто замочите одежду в растворе из столовой ложки соды и одной столовой ложки соли. оставьте вещь на 30 минут, а затем постирайте ее.

Молоко и сок лимона

В начале процесса удаления кофейного пятна вылейте небольшое количество прохладного молока без сахара в пятно.

Добавьте чайную ложечку сока лимона.

С помощью чистой тряпки или губки намочите пятно, попытайтесь вытереть его.

Двигайтесь осторожно, не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить ткань.

После вытирания пятна промойте чистую воду, чтобы удалить остатки молока и лимонного сока.

Повесьте ткань на воздухе или дайте высохнуть поверхности.

Если пятно осталось, повторите процедуру.

Этот метод может помочь удалить кофейное пятно, особенно на белых или светлых тканях.

Итак, вы знаете действенные способы удаления кофейных пятен.

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